Афганистан обвинили в отмывании денег с помощью «солдат-призраков»

BBC: афганские генералы брали деньги от талибов и обещали сдаться им без боя

Бывший министр финансов Афганистана Халид Пайенда обвинил коррумпированных чиновников бывшего правительства страны в падении режима. Они создали «солдат-призраков» и отмывали с их помощью деньги, которые получали от талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация), сообщает «Би-би-си» (BBC).

По словам экс-министра, большая часть из 300 тысяч солдат афганской армии, которые числились в официальных списках, на самом деле не существует. Таким образом, как сообщил Пайенда, данные о том, что численность афганской армии превышает численность боевиков «Талибана», неверны.

«Фантомный персонал» заносили в списки генералы, которые присваивали себе заработную плату солдат. Существующим же солдатам часто не выплачивали зарплату вовремя. Более того, афганские генералы брали деньги от «Талибана», обещав сдаться боевикам без боя.

«Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать кровопролития.