Россия заранее знала подробности захвата власти талибами в Афганистане

Посол Жирнов: у России заранее была информация о том, что талибы не встретят сопротивления

В распоряжении России заранее имелась информация о том, что представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическая организация) не встретят сопротивления при попытке взять столицу Афганистана Кабул в августе этого года. Об этом заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов, передает ТАСС.

По его словам, в России знали о ряде подробностей готовящегося талибами захвата власти в стране. В частности, было известно, что афганские военные не поддержат режим президента Ашрафа Гани, поскольку он не платил им.

«И самое главное у нас была информация из различных источников, включая талибский лагерь, о том, что вход талибов в Кабул будет мирным, что никакого кровопролития не будет и угроз российской дипмиссии, как и всем остальным дипмиссиям, нет», — рассказал Жирнов.

В октябре The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на доклады четырех ведущих разведывательных агентств США о том, что в Вашингтоне также заранее знали о скором падении Кабула и неизбежном захвате Афганистана «Талибаном». При этом эксперты полагали, что талибы будут постепенно отвоевывать территории страны у правительственных сил, и на захват власти у них уйдет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Режим президента Гани пал еще до объявления официального вывода армии США с территории страны. 15 августа Кабул без боя сдали «Талибану», а Гани покинул Афганистан. Это произошло на фоне вывода из страны американских военных.