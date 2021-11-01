Лавров призвал не допустить «перелива» террористических угроз из Афганистана

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24» призвал не допустить «перелива» террористической и наркотической угрозы из Афганистана через границы других стран. Его слова приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что необходимо подавлять эти угрозы внутри страны, чтобы не произошло дестабилизации соседних государств, поскольку их стабильность особенно важна для России.

«Потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим», — указал Лавров.

Ранее талибы («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) потребовали у стран-участников саммита G20 выделить 1,2 миллиарда долларов, обещанных на заседании «Большой двадцатки». Об этом заявил представитель офиса талибов в Катаре Мохаммад Сохаил Шахин.

