Талибы попросили Россию прислать вакцину от коронавируса

ТАСС: «Талибан» заинтересован в поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан

Временное правительство движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) попросило обеспечить поставки российских или других вакцин от COVID-19 в Афганистан. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Каландар Ибад, цитату приводит ТАСС.

«Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так и из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие [в борьбе с пандемией]», — заявил представитель талибов.

Он добавил, что Афганистан оценит любую помощь в борьбе с пандемией.

Представители Всемирной организации здравоохранения еще в августе говорили об острой нехватке медикаментов в стране. Также из-за повысившейся внутренней миграции и беспорядков вырос риск новых вспышек COVID-19. Кроме того, Афганистан оказался на грани финансового коллапса.