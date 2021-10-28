МИД призвал «Талибан» и его оппонентов отказаться от воинственной риторики

МИД России призывает «Талибан» (радикальное движение, запрещено в России) и их политических оппонентов отказаться от воинственной риторики. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого велась на странице министерства в Facebook.

По ее словам, стороны конфликта должны приложить максимум усилий для национального примирения. Захарова также призвала международное сообщество обратить внимание на продедшие в Кабуле демонстрации. По ее словам, западные страны должны разморозить государственные средства Афганистана, находящиеся за рубежом, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в стране.

22 октября стало известно о создании оппозиционными силами Высшего совета национального сопротивления Исламской Республики Афганистан. В размещенном на Facebook заявлении афганские оппозиционные политики выразили готовность оказывать военное сопротивление «Талибану», призвав представителей движения отказаться от насилия и согласиться на переговоры с членами совета.

Ранее также стало известно, что лидер «Северного альянса» — сопротивления «Талибану», располагавшегося на севере Афганистана, — Ахмад Масуд-младший оказался жив. Он зарегистрировал своих представителей в США в качестве лоббистской структуры. Фронт национального сопротивления отстаивал север Афганистана даже после захвата Кабула 15 августа. Талибам все же удалось подчинить регион в начале сентября, после чего они объявили состав правительства.