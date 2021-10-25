Талибы отреагировали на слова Путина о планах убрать их из списка террористов

Талибы приветствовали планы России по возможному исключению их из списка террористов

Представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи отреагировал на слова президента России Владимира Путина о возможных планах убрать из официального списка террористов радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил Балхи, афганская сторона приветствует заявление российского лидера. «Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои отношения и подход к Афганистану», — отметил он. По его словам, нынешние власти Афганистана рассчитывают на взаимные позитивные отношения с международным сообществом.

На пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает планы убрать талибов из официального списка террористов. Однако, подчеркнул он, оно признано таковым на уровне ООН. Российский лидер добавил, что решение будет зависеть от развития ситуации в Афганистане.

20 октября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с делегацией «Талибана» в Москве. По ее результатам в Кремле заявили, что выделят Афганистану гуманитарную помощь.

