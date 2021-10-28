В США заранее знали о неизбежности захвата Афганистана талибами

В Соединенных Штатах заранее знали о скором падении Кабула и неизбежном захвате Афганистана «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом свидетельствуют доклады четырех ведущих разведывательных агентств США. Единственное, в чем ошиблись разведчики, — скорость продвижения талибов, передает The Wall Street Journal (WSJ).

В двух десятках докладов разведывательных агентств, которые выходили весной-летом 2021 года, эксперты сходились во мнении, что боевики будут постепенно отвоевывать территории Афганистана у правительственных сил. Свои версии представляли Центральное разведывательное управление (CIA), Разведывательное управление министерства обороны (DIA), Государственный департамент и Разведывательное сообщество США (IC). Они фатально ошиблись, называя сроки от нескольких месяцев до нескольких лет.

Режим президента Афганистана Ашрафа Гани пал даже до объявления официального вывода армии США с территории страны. 15 августа Кабул без боя сдали «Талибану», а Гани покинул Афганистан. Ни в одном из прогнозов разведагентств такой сценарий даже не рассматривался.

Военная операция Соединенных Штатов в Афганистане началась 7 октября 2001 года. В нулевые численность американского контингента доходила до 140 тысяч человек. За почти 20 лет боевых действий США и поддерживаемый ими правительственный режим не смогли уничтожить талибов, а итогом операции стало заявление «Талибана» 15 августа 2021 года о полном контроле над территорией Афганистана.