Противники «Талибана» начали партизанскую войну в Афганистане

Вооруженная группа противников «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в провинции Лагман на востоке Афганистана объявила о начале борьбы против движения. По данным «Интерфакса», группа выступает в поддержку Фронта национального сопротивления (ФНС) во главе с Ахмадом Масудом.

«Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации», — говорится в обращении.

В октябре председатель поддерживающей сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам сообщил, что силы сопротивления в Афганистане продолжают вести партизанскую войну с движением «Талибан». По его словам, сопротивление контролирует горные долины и возвышенности по обе стороны главной дороги, которая проходит через Панджшерское ущелье, однако сам проезд находится под контролем радикалов.

15 августа официальный представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что талибы установили контроль над всеми районами Кабула. Движение полностью взяло под контроль ситуацию с безопасностью в столице Афганистана.