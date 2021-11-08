США отказались направлять в Афганистан гуманитарную помощь через талибов

США отказались направлять гуманитарную помощь Афганистану через правительство талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация), но продолжат помогать афганцам через международные организации. Об этом в интервью CNN заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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По его словам, Вашингтон не готов напрямую работать с нынешним руководством страны, так как пока не находит позитивных изменений в политике радикальной группировки. «Пока мы не увидим улучшенный подход ко всему — от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем, — наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на предоставлении финансирования через международные и неправительственные организации», — заявил Салливан.

Помощник президента отметил, что лучший способ помочь афганцам — «не создавать ситуаций, при которых часть средств может быть направлена на угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов».

Военная операция Соединенных Штатов в Афганистане началась 7 октября 2001 года. В нулевые численность американского контингента доходила до 140 тысяч человек. За почти 20 лет боевых действий США и поддерживаемый ими правительственный режим не смогли уничтожить талибов, а итогом операции стало заявление «Талибана» 15 августа 2021 года о полном контроле над территорией Афганистана.