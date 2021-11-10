Сотни афганцев покинули страну под видом журналистов

Сотни афганских граждан притворились журналистами, чтобы покинуть республику после захвата власти боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на Национальный союз журналистов Афганистана.

По информации агентства, в ходе эвакуации западных сил из республики ряд организаций, не связанных со СМИ, внесли своих сотрудников, а также их родственников и друзей в списки под видом журналистов. Отмечается, что это позволило афганцам быстрее получить необходимые документы и выехать из страны.

Khaama Press отмечает, что указанные организации также присвоили себе часть международной финансовой помощи. Глава союза Масрур Лютфи (Masroor Lutfi) рассказал, что некоторые медиа продавали журналистские аккредитации на черном рынке. По его словам, сотни настоящих сотрудников СМИ остаются в Афганистане, не получают помощи и находятся в трудном финансовом положении.

8 ноября сообщалось, что власти США отказались направлять гуманитарную помощь Афганистану через правительство талибов, но намерены продолжить помогать мирным жителям через международные организации. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон не готов напрямую работать с нынешним руководством страны, так как пока не находит позитивных изменений в политике радикальной группировки.