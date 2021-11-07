Россия вывезет из Кабула афганцев с российским гражданством

Россия отправит спецрейс в Кабул, с помощью которого вывезет оттуда граждан Афганистана с российским паспортом. Об этом сообщил посол России в стране Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Как рассказал Жирнов, спецрейсом в Афганистан доставят гуманитарную помощь, в том числе продукты и муку. «Этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство», — добавил он.

Следующими рейсами из Кабула доставят студентов, которые зачислены в российские вузы по специальным квотам и стажировкам. «У них просто нет денег на билеты, а обучение должно продолжаться», — отметил Жирнов. По его словам, представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) это поддерживают.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров увидел резон в том, что некоторые представители международного сообщества отказываются передавать гуманитарную помощь Афганистану через правительство талибов. По его словам, многие страны хотят работать в этой сфере через международные организации.