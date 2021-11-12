Катар призвал мир не бросать Афганистан

Попытки изоляции боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) дали бы лишь негативные результаты. Такое мнение высказал глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает ТАСС.

Дипломат призвал мировое сообщество не бросать Афганистан, оказавшийся под властью талибов. «Мы считаем, что отказ от Афганистана, игнорирование его будет большой ошибкой, потому что изоляция никогда не была ответом или решением какого-либо вопроса, взаимодействие — единственный путь вперед», — заключил он.

Глава катарского МИД напомнил о важности обеспечения беспрепятственного оказания гуманитарной помощи афганским гражданам. Он призвал продолжать взаимодействие с республикой и предотвращать любые риски, исходящие из Афганистана.

Ранее глава Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что современное руководство «Талибана» существенно отличается от своих жестоких предшественников. Генерал подчеркнул, что среди талибов много сторонников более современных методов управления государством. Он предрек, что Афганистан в будущем может превратиться в направление для туризма.