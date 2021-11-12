Талибов уличили в удержании военнослужащих армии в тюрьмах

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившие власть в Афганистане, удерживают в тюрьмах военнослужащих армии. Об этом заявил бывший вице-президент республики Амрулла Салех в Twitter.

Политик уличил талибов во лжи об удержании в заключении сотен боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Он рассказал, что в тюрьмах содержат военнослужащих афганских Национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ), правозащитников и несогласных с режимом «Талибана» афганцев. Салех также подчеркнул, что боевики до сих пор не разрешили журналистам посетить исправительные учреждения.

Ранее представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» (ФНСА) Али Майсама Назари заявил, что талибы сохраняют тесные контакты с террористами из «Исламского государства» (ИГ) и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). По его словам, сотрудничество талибов с международным терроризмом неразрывно, и боевики каждый день оказывают поддержку указанным группировкам и укрепляют их.