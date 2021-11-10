Афганское сопротивление рассказало о связях талибов с ИГ и «Аль-Каидой»

Захватившие власть в Афганистане талибы («Талибан», террористическая организация, запрещенная в России) сохраняют тесные контакты с террористами из «Исламского государства» (ИГ) и «Аль-Каиды» (обе организации запрещены на территории России). Об этом сообщает ТАСС со слов руководителя отдела внешних связей повстанческого движения «Фронт национального сопротивления Афганистана» (ФНСА) Али Майсама Назари.

«Контакты "Талибана" с международным терроризмом остаются неразрывными. Талибы просто не способны оборвать эти связи, ведь благодаря им террористы имеют возможность приобрести законность», — заявил представитель ФНСА. Назари также назвал безосновательными ожидания того, что талибы разорвут связи с экстремистами.

«Каждый день талибы оказывают поддержку террористическим группировкам и укрепляют их. На сегодняшний день в Афганистане между "Талибаном", "Аль-Каидой" и ИГ нет четких линий разграничения», — сказал Назари. По его словам, убийства политических активистов, а также теракты по всему Афганистану совершаются руками талибов, замаскированных под боевиков ИГ или «Аль-Каиды».

В настоящий момент на территории Афганистана состоялось несколько терактов, ответственность за которые взяли на себя радикалы из ИГ. Последний из них произошел в военном госпитале в Кабуле 2 ноября. В результате нападения террористов погибли 23 человека, все боевики были устранены спецназом талибов.