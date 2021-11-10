ООН отправила зарплаты афганским врачам в обход «Талибана»

ООН отправила афганским медикам зарплату общим объемом около восьми миллионов долларов, деньги были выделены в обход «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение). Еще около семи миллионов было потрачено на другие расходы в работе медицинских учреждений, пишет Reuters.

«Кто-то должен был это сделать в условиях коллапса не только медицинской, но и финансовой системы страны», — заявила журналистам директор регионального агентства ООН по развитию Канне Винараджа.

Сообщается, что помочь удалось более чем 2,2 тысячи медицинских предприятий в 31 из 34 провинций Афганистана. Примерно 2000 человек предназначены выплаты наличными, поскольку они находятся в отдаленных районах и не могут воспользоваться современными финансовыми инструментами.

В ООН не рассказали, как именно переводят деньги в Афганистан. Как стало известно ранее, Всемирный банк не возобновит работу в Афганистане до тех пор, пока в стране не будет урегулирован политический вопрос. В частности, речь идет о признании правительства.