В Таджикистане заметили усиление террористической угрозы из Афганистана

Секретарь совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода заявил об усилении террористической угрозы со стороны Афганистана. Он поделился опасениями с представителями соседних стран на встрече в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Совбеза считает, что приход к власти талибов (участников движения «Талибан», запрещенной в России террористической организации) изменил военно-политическую обстановку в регионе. Он отметил, что из-за своего географического положения Таджикистан оказался на переднем краю борьбы с наркотрафиком, а также растущей угрозой терроризма и экстремизма.

Ситуация на таджикско-афганской границе остается сложной, указал Мухмудзода.

В столице Индии проходит заседание делийского регионального диалога по безопасности. На встрече обсуждают вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане. Со стороны России на встрече присутствует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Ранее Таджикистан называл происходящее к югу от своих границ катастрофой. Душанбе несколько раз призывал к проведению в Афганистане независимых выборов и предупреждал об угрозе возрождения там центра мирового терроризма.