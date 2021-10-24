Таджикистан объявил о катастрофической ситуации в Афганистане

В Афганистане складывается катастрофическая ситуация. Об этом заявил министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо, передает РИА Новости.

Он отметил, что такой вывод следует из ряда факторов: отсутствия легитимного и инклюзивного правительства, функционирующих механизмов государственной власти, а также систематического нарушения прав человека. По его утверждению, все вышеперечисленное ведет к дальнейшему превращению страны в рассадник международного терроризма, угрожающего безопасности и стабильности в регионе.

Мирзо также указал, что после вывода войск международной коалиции военно-политическая обстановка в Афганистане полностью деградировала.

18 октября стартовали совместные военные учения России и Таджикистана для отражения возможной агрессии со стороны Афганистана, власть в котором захватил «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Группировка Коллективных сил ОДКБ отработала проведение операции по локализации приграничного конфликта, связанного с попытками международных террористов проникнуть на территорию Таджикистана.

15 августа «Талибан» взял под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Душанбе потребовал сформировать там инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные меньшинства, и пригрозил не признавать кабинет министров, «сформированный путем угнетения». В свою очередь, «Талибан» обвиняет Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана.