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В данных о казни талибами волейболистки сборной Афганистана нашли противоречия

FIVB указала на противоречия в данных о казни афганской волейболистки Хакими
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Фото: PhotoProCorp / Shutterstock

Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением по поводу появившихся данных о казни члена молодежной сборной Афганистана Махаджабид Хакими представителями движения «Талибан» (запрещено в России). Его цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«FIVB шокирована и потрясена сообщениями некоторых СМИ о трагической смерти Махджубин Хакими. Однако следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения», — говорится в заявлении. В организации также резко осудили любые формы насилия и указали на право любого человека заниматься спортом без страха, предубеждений или запугивания.

Информация о казни Хакими появилась на сайте издания Persian Independent. По информации источника, об убийстве девушки стало известно еще в начале октября, однако произошедшее держалось в секрете. Родные Хакими также хранили молчание, так как получали угрозы. При этом на странице брата Хакими в Facebook пост о смерти девушки датирован 9 августа, то есть появился еще до прихода талибов к власти в Афганистане.

В середине сентября появились сообщения о намерении талибов запретить женщинам в стране заниматься спортом. По мнению боевиков, тренировки не являются жизненной необходимостью. Окончательное решение по вопросу пока не принято.

15 августа «Талибан» объявил об установлении власти на территории Афганистана. Талибы без боя взяли под контроль столицу страны Кабул. После этого некоторые афганские атлеты обратились в международные спортивные организации с просьбой помочь им покинуть страну.

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Предыстория: Стало известно о казни талибами волейболистки сборной Афганистана
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