ОДКБ начала учения на юге Таджикистана

На юге Таджикистана начались военные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра Минобороны республики Фаридун Махмализода.

Командующий войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковник Александр Лапин ранее анонсировал, что с 18 по 23 октября возле границы с Афганистаном пройдут специальные учения «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и совместное учение «Взаимодействие-2021». В маневрах примут участие военные Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Группировка Коллективных сил ОДКБ отработает проведение операции по локализации приграничного конфликта, связанного с попытками международных террористов проникнуть на территорию Таджикистана.

15 августа террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) взяло под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Душанбе потребовал сформировать там инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные меньшинства, и пригрозил не признавать кабинет министров, «сформированный путем угнетения».

«Талибан» обвиняет Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана