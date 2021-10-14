Таджикистан заявил об увеличении контрабанды оружия и наркотиков из Афганистана

Глава ГКНБ Таджикистана: в стране стало больше оружия и наркотиков из Афганистана

В Таджикистане стало больше оружия и наркотиков из Афганистана. Об этом сообщил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов, пишет «Sputnik Таджикистан».

По словам главы ведомства, увеличение контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов с афганской территории наблюдается последние несколько месяцев. Он подчеркнул, что такая тенденция несет угрозу безопасности всех государств СНГ.

Ятимов отметил, что в особенности это касается стран с преобладающим мусульманским населением, поскольку террористы стремятся использовать ислам в качестве основы для дестабилизации ситуации в регионе.

В конце сентября в Министерстве иностранных дел (МИД) России сообщили о стягивании вооруженных сил Таджикистана и Афганистана к общей границе. В ведомстве заявили, что с беспокойством наблюдают за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран.