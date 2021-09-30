В Таджикистане оценили данные об обострении ситуации на границе с Афганистаном

Источник в Минобороны: Таджикистан не отмечает скопления талибов на границе с Афганистаном

Обстановка на границе Таджикистана с Афганистаном остается без изменений, никаких провокаций с афганской стороны также не наблюдается. Так источник в Министерстве обороны республики оценил данные об обострении ситуации на границе в разговоре с РИА Новости.

По его словам, скопление представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на границе также не отмечается. Собеседник агентства добавил, что в случае эскалации напряженности таджикские военные уже были бы переведены на казарменное положение.

Вместе с тем, подчеркнул источник, с момента захвата власти в Афганистане талибами все силовые и правоохранительные структуры республики были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

30 сентября сообщалось, что МИД России фиксирует сообщения о стягивании вооруженных сил Таджикистана и Афганистана к общей границе. Дипломат Алексей Зайцев заявил, что ведомство с беспокойством наблюдает за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран.

Стало известно, что только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений. В ведомстве призвали Душанбе и Кабул найти мирные варианты урегулирования ситуации.

Глава политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны в контексте заявлений Эмомали Рахмона о невыполнении талибами обещаний о формировании «инклюзивного» правительства. Барадар подчеркнул, что на каждое действие есть противодействие.