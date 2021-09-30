Таджикистан провел военный парад на границе с Афганистаном

Таджикистан провел военный парад в городе Хорог на границе с Афганистаном. На параде выступил президент Эмомали Рахмон, сообщается на сайте главы государства.

Рахмон поздравил военнослужащих с 30-летием независимости республики и заявил, что за эти годы вооруженные силы превратились в «надежную, мощную и организованную структуру». Он добавил, что на границе Таджикистана активизируются экстремистские и террористические движения и в таких условиях роль армии возрастает.

В параде приняли участие более 100 тысяч военнослужащих и 130 тысяч офицеров и солдат мобилизационного резерва.

Между тем МИД России ранее зафиксировал сообщения о стягивании вооруженных сил Таджикистана и Афганистана к общей границе. Москва призвала стороны найти мирные варианты урегулирования ситуации.

15 сентября террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) взяло под контроль всю территорию Афганистана. Это произошло на фоне вывода американских войск из страны. Душанбе заявил, что в Афганистане необходимо сформировать инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные меньшинства, в том числе таджики. Таджикистан подчеркнул, что не собирается признавать афганское правительство, «сформированное путем угнетения».

В свою очередь талибы обвинили Рахмона во вмешательстве во внутренние дела Афганистана и раскритиковали за недостаток демократии в Таджикистане.