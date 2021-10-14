В Таджикистане сообщили о пресечении крупного канала наркотрафика из Афганистана

МВД Таджикистана сообщило о задержании крупнейшей за пять лет партии наркотиков

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Таджикистана пресекли крупный канал наркотрафика из Афганистана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «Sputnik Таджикистан».

В МВД заявили о пресечении деятельности транснациональной преступной группировки, поставлявшей наркотики из Афганистана в Европу через страны Центральной Азии.

Отмечается, что таджикским правоохранителям также удалось задержать одну из крупнейших за пять лет партию наркотических веществ. Всего у преступников было изъято более 473 килограммов наркотиков: свыше 225 килограммов гашиша, 169 килограммов опия и 79 килограммов героина. Их стоимость на черном рынке оценивается в более чем шесть миллионов долларов.

В ходе операции также были задержаны участники группировки. В нее входили граждане Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Лидером банды оказался 45-летний житель Душанбе, ранее судимый в России по обвинению в мошенничестве и незаконном обороте наркотиков.

Ранее председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов рассказал об увеличении контрабанды оружия и наркотиков из Афганистана за последние несколько месяцев. Он отметил, что подобная тенденция несет угрозу безопасности всех стран СНГ.