Самоназванный глава Афганистана Амрулла Салех рассказал о нищете и рабстве при «Талибане»

Самопровозглашенный исполняющий обязанности президента и бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех рассказал о нищете и рабстве при власти в стране «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Он написал о промежуточных итогах правления группировки в своем Twitter.

Салех указал, что ВВП страны за два с половиной месяца снизился на 30 процентов, 90 процентов населения сейчас находятся за чертой бедности, инфраструктура разрушена, подавлена свобода слова, а женщины обращены в рабство «под прикрытием шариата».

Кроме того, политик отметил, что в стране исчез городской средний класс, банки закрыты, решения по безопасности и международным отношениям принимаются в Пакистане, а внутри страны неправительственные организации влиятельнее, чем центральная власть. Талибов Салех назвал «террористами-марионетками» и оккупантами.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай держат контакт с новыми властями Афганистана. РФ и КНР, по его словам, помогут реализовать в стране крупные проекты и обеспечить безопасность.