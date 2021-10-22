В России объяснили необходимость военных учений на границе с Афганистаном

Несмотря на то что на данный момент «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) не выказывает агрессии в отношении России, он обязательно попытается расширить границы своего эмирата на территории СНГ, считает военный эксперт, бывший член комиссии ООН Игорь Никулин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что учения необходимы, чтобы отразить потенциальную угрозу со стороны отдельных формирований афганских ваххабитов.

Ранее начались совместные военные учения России и Таджикистана для отражения возможной агрессии со стороны Афганистана, власть в котором захватил «Талибан».

Мрачные перспективы

Главное, что сейчас угрожает России и СНГ, по мнению Никулина, не открытое противостояние, а «ползучая исламизация», которая начнется, как только волнения вокруг прихода к власти террористов немного успокоятся.

«Планы "Талибана" по созданию эмирата гораздо шире, чем просто Афганистан, и эту идею они не бросят, потому вся Средняя Азия находится в зоне риска, — объяснил эксперт. — Это все страны, которые входили в СССР, СНГ. Конечно, прямого нападения не будет, но проникновение вооруженных террористических групп более чем реально. Так как в Таджикистане только недавно закончилась гражданская война, талибы могут здорово подогреть ситуацию».

Никулин также обратил внимание на то, что ждать попыток мирной исламизации не стоит — талибы и другие террористические группировки, заполонившие Афганистан, не привыкли прибегать к переговорам, они предпочитают революционные методы.

«Они с большим удовольствием отрежут голову любому неверному, чем пойдут на диалог. Так что речь, безусловно, идет о террористических актах. Талибы обязательно предпримут попытки расширения своего эмирата. Для России это тоже не сулит ничем хорошим. Нас ждет поток беженцев, от которого уже и так задыхается страна. Резюмируя, я жду обострения ситуации на наших южных границах», — заключил эксперт.

15 августа «Талибан» взял под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Душанбе потребовал сформировать там инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные меньшинства, и пригрозил не признавать кабинет министров, «сформированный путем угнетения».