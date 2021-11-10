Казахстан поделится с Киргизией и Таджикистаном оружием в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом сообщает «Spuntik Казахстан».

Казахстан передаст Киргизии и Таджикистану боеприпасы и спецтехнику. Военная помощь будет оказана на безвозмездной основе, расходы по ее доставке казахская сторона также возьмет на себя.

Заместитель министра обороны республики Руслан Шпекбаев отметил, что передача вооружения не повлияет на обороноспособность самого Казахстана. По его словам, помощь будет оказана из сверхнормативных запасов страны. Он также подчеркнул, что Бишкек и Душанбе не могут передавать полученное военное имущество другим государствам.

На сегодняшний день законопроект о военной помощи был одобрен депутатами казахского Мажилиса (нижней палаты парламента). Позднее он будет рассмотрен сенатом.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении извлечь «большую выгоду» из ситуации в Афганистане. Глава республики заявил, что государства Средней Азии заинтересованы в возвращении страны «в прежнее русло», и обратил внимание на превращение региона в «главное поле геополитической битвы».