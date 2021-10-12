Токаев заявил о намерении извлечь «большую выгоду» из ситуации в Афганистане

Из ситуации в Афганистане следует извлечь «большую выгоду», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Казахский лидер провел встречу с главами делегаций, участвующих в работе заседания Совета министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках мероприятия он высказался о ситуации в Центральной Азии.

Токаев подчеркнул, что государства региона «заинтересованы в возвращении Афганистана в прежнее русло», и заявил о намерении извлечь из этого преимущества. «Призыв Казахстана прост и ясен — мы стремимся к большой выгоде, а не к большой игре в сердце Азии», — добавил он.

Президент также отметил, что в условиях меняющейся стратегической обстановки Азия превращается в «главное поле геополитической битвы». По его словам, в этой ситуации на СВМДА возлагаются надежды по формированию «новой конфигурации азиатской безопасности, сотрудничества и общего процветания».

СВМДА было создано по инициативе Казахстана в 1992 году с целью обеспечения мира и стабильности в Азии. На сегодняшний день членами форума являются 27 государств региона, а девять стран и пять международных организаций участвуют в его работе в качестве наблюдателей.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан готов наладить отношения с новыми властями Афганистана, представленными боевиками радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), ради разрешения острых гуманитарных вопросов.