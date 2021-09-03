Токаев оценил риски после ухода США из Афганистана

После ухода США из Афганистана «Талибану» (запрещенная в РФ террористическая организация) досталось вооружение на сумму 85 миллиардов долларов. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет «Sputnik Казахстан».

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Политик оценил эту проблему как «очень чувствительную» и добавил, что на фоне афганского кризиса также сохраняется возможность наплыва беженцев. Он подчеркнул, что принял решение занять консолидированную с Россией позицию по отношению к этим событиям и действовать с ней сообща. «На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны», — сказал Токаев.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты начнут сотрудничать с движением «Талибан» лишь в том случае, если его представители будут выполнять взятые на себя обязательства.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. 31 августа весь иностранный контингент покинул республику.