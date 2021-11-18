Началась эвакуация граждан России из Афганистана

Три военных Ил-76 прибыли в Кабул для эвакуации российских граждан из Афганистана

Российские военные самолеты прилетели в Кабул 18 ноября для эвакуации соотечественников из Исламской Республики Афганистан. Покинуть Афганистан смогут все желающие граждане России и других стран бывшего СССР, включая Украину. О миссии самолетов сообщает ТАСС.

По поручению президента России Владимира Путина самолеты Министерства обороны заберут из Кабула 380 человек. Среди них граждане России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Украины, а также несколько человек с гражданством Афганистана.

Авиационная группировка также доставила в Афганистан гуманитарную помощь. Всего российские военные привезли более 100 тонн гуманитарных грузов, предназначенных для населения республики.

«Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», — сообщили в Министерстве обороны подробности о миссии.