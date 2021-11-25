Находящиеся в Белоруссии беженцы взбунтовались против возвращения в Ирак

Находящиеся в логистическом центре беженцы устроили митинг с требованием пропустить их в Европейский союз (ЕС). О событиях вблизи польско-белорусской границы сообщает БЕЛТА.

По данным издания, мигранты взбунтовались против возвращения в Ирак и заявили о твердом намерении попасть в Германию через Польшу. «Мы не сумасшедшие, как про нас говорят! Мы не террористы. Мы люди! С нами дети. Мы хотим лучшей жизни!» — сказала одна из уроженок Ирака. Недовольные нелегалы заверили, что готовы ждать гуманитарного коридора в ФРГ столько, сколько потребуется.

При этом РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Ирака сообщает, что в связи с происходящим в «Брузги» вывозной рейс для иракских беженцев из Минска в Багдад был отложен на неопределенный срок.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился 8 ноября, когда на границе с Польшей и Литвой собрались тысячи граждан стран Ближнего Востока, пытающихся попасть на территорию Евросоюза. Запад считает, что Минск специально организовал данную ситуацию.

На фоне усугубления ситуации врио канцлера Германии Ангела Меркель провела переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Он предложил ей создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, а остальные пять тысяч человек предполагалось отправить на родину. Берлин и Варшава данное предложение отвергли.