Бывший вице-президент «ПИК» сознался в мошенничестве после двух месяцев в СИЗО

Александр Лефель, бывший вице-президент группы компаний «ПИК», дал признательные показания по обвинению в мошенничестве после двух месяцев в СИЗО. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Лефеля задержали 8 октября в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, суд арестовал его на два месяца. Уголовное разбирательство инициировала сама ГК «ПИК»: согласно внутренним подсчетам, ущерб от действий Лефеля составляет около 100 миллионов рублей.

Мужчина покинул пост вице-президента «ПИК» в апреле 2019 года, по его словам, чтобы заниматься собственным бизнесом. Но на момент задержания он занимал должность директора по региональному развитию ГК «Самолет». В компании заявили, что инкриминируемые Лефелю деяния никак не связаны с деятельностью «Самолет».

Суд должен определить дальнейшую меру пресечения бывшему топ-менеджеру 6 декабря. Источник ТАСС не исключает, что после получения признательных показаний следствие запросит Лефелю более мягкую меру пресечения — домашний арест или подписку о невыезде.