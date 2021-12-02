Убитый при штурме квартиры в Минске сотрудник КГБ посмертно награжден орденом

Сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, старший лейтенант Дмитрий Федосюк, убитый при штурме квартиры жителя Минска, посмертно награжден орденом «За личное мужество». Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Указ подписан 2 декабря. «Этой высокой награды сотрудник КГБ удостоен за отвагу и личное мужество, проявленные при исполнении служебных обязанностей», — сказано в сообщении.

28 сентября белорусские силовики штурмовали квартиру программиста Андрея Зельцера. В КГБ заявили, что «отрабатывали» адреса, по которым могли находиться террористы. Зельцер застрелил Федосюка и был убит ответным огнем. Его вдова арестована.

После этого в республике заблокировали сайт издания «Комсомольская правда в Беларуси» из-за статьи о Зельцере. Автор материала Геннадий Можейко арестован по обвинению в разжигании вражды и оскорблении представителя власти.