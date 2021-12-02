Народы Юга России соберутся на фестиваль культуры и спорта в Чечне

Фестиваль культуры и спорта народов Юга России в 2022 году пройдет в Чечне

Фестиваль культуры и спорта, в котором принимают участие представители народов Юга России, в 2022 году пройдет в Чечне. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя, который принимал мероприятие в этом году.

«С 23 по 26 сентября благодаря инициативе замминистра спорта РФ Одеса Байсултанова в Крыму и Севастополе впервые прошел Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. К настоящему времени принято решение, что в следующем году его примет Чечня. Севастопольские спортсмены там так же будут защищать честь нашего города», — рассказали в региональном правительстве.

В текущем году на фестиваль собрались более 2 тысяч участников из регионов Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федерального округов. Они соревновались по 13 направлениям: легкая атлетика, мини-футбол, армспорт, волейбол, уличный баскетбол, борьба на поясах, настольный теннис, стрельба из лука, перетягивание каната, гиревой спорт, соревнования силачей, шахматы, городошный спорт и шашки.

Ранее, на протяжении десяти лет, фестиваль проводился только для регионов СКФО. Представители ЮФО смогли принять в нем участие впервые.

