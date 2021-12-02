Мужчина разбогател благодаря перенесенной операции на сердце

Житель американского города Аттлборо, штат Массачусетс, перенес тяжелую операцию на сердце и разбогател, получив лотерейный билет в подарок вместе с открыткой с пожеланием выздоровления. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Александр МакЛиш рассказал, что недавно ему сделали операцию на открытом сердце, и благодаря этому он получил крупную денежную сумму. Чтобы подбодрить его, друг принес открытку, в которую были вложены несколько билетов моментальной лотереи.

Материалы по теме Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

На одном из билетов фигурировало слово «Сердце», а первыми буквами, которые открылись под защитным слоем, стали инициалы пациента. Билет принес мужчине выигрыш в миллион долларов.

МакЛиш подчеркнул, что несколько лет назад этот же друг подарил ему лотерейный билет на день рождения. Тогда мужчина выиграл приз в тысячу долларов.

Американец приехал в штаб-квартиру лотереи и предпочел забрать выигрыш не в рассрочку, а единоразовым платежом. Согласно правилам лотереи, полученная им сумма оказалась меньше и составила 650 тысяч долларов до выплаты налогов.

Ранее сообщалось, что жительница американского округа Кэллоуэй, штат Миссури, разбогатела благодаря полученному от сына скромному подарку — лотерейному билету, который принес ей выигрыш в 100 тысяч долларов. Американка планирует приобрести на полученные деньги новый грузовик для сына и съездить в путешествие.