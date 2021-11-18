Скромный подарок сына принес матери семь миллионов рублей

Жительница американского округа Кэллоуэй, штат Миссури, разбогатела благодаря полученному от сына скромному подарку — лотерейному билету, который принес ей выигрыш в 100 тысяч долларов (около семи миллионов рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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Американка рассказала, что ее сын любит игровые автоматы. Он подарил матери билет моментальной лотереи, посвященный игре Skee-Ball. Skee-Ball представляет собой смесь боулинга и бильярда и предполагает попадание мячом в отверстия. За попадание начисляется различное количество очков в зависимости от сложности.

Женщина стерла с билета защитный слой и обнаружила, что выиграла приз в 100 тысяч долларов (7,2 миллиона рублей). «Сначала он не поверил мне. Он очень взволнован моим выигрышем», — рассказала победительница о реакции сына.

Американка планирует приобрести на полученные деньги новый грузовик для сына и съездить в путешествие.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Макферсон, штат Канзас, получила скромный подарок от коллег на день рождения — лотерейный билет, который принес ей богатство. Женщина решила потратить часть выигранных денег на то, чтобы устроить вечеринку для коллег.