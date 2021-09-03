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Скромный подарок от коллег принес женщине почти полтора миллиона рублей

Американка получила в подарок от коллег два лотерейных билета и сорвала джекпот
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Фото: Kansas Lottery PlayOn

Жительница американского города Макферсон, штат Канзас, получила скромный подарок от коллег на день рождения — лотерейный билет, который принес ей богатство. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Марша Сильвер, которая работает в сфере недвижимости, рассказала, что коллеги подарили ей на день рождения два билета моментальной лотереи стоимостью в два доллара (145 рублей) каждый.

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«У меня и моей коллеги Джинни на прошлой неделе были дни рождения. Нам подарили поздравительные открытки, в которых лежали лотерейные билеты. Она стерла защитный слой со своего билета и спросила меня, выиграла ли я что-нибудь. Тогда я показала ей билет и сказала, что мне надо ехать в город Топика за призом!» — рассказала Сильвер.

Американка пояснила, что в тот момент подумала, что выиграла две тысячи долларов (145,6 тысячи рублей), но когда она показала билет мужу, он указал ей на то, что она не заметила одну букву. «Он сказал, что я не увидела букву «L», которая умножила мой приз на 10! В результате я выиграла 20 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). Я не могла поверить в это! Я была рада и выигрышу в две тысячи долларов», — подчеркнула она.

Женщина планирует потратить часть выигранных денег на то, чтобы устроить хорошую вечеринку для коллег. Оставшиеся средства она намерена потратить на семью.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, получила в подарок от друга лотерейный билет и сорвала джекпот. Она подчеркнула, что у нее до сих пор не укладывается в голове тот факт, что теперь она богата.

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