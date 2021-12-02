GitHub и Twitter пригрозили многомиллионными штрафами

Сервису для хостинга и разработки IT-проектов GitHub грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление запрещенного в России контента. Кроме того, аналогичный штраф также грозит Twitter. Об этом сообщает ТАСС.

«К мировому судье судебного участка 422 Таганского района Москвы поступил административный материал в отношении GitHub Ink, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ — прим. "Ленты.ру")», — сообщили агентству в суде. Уточняется, что дата рассмотрения еще не назначена. По этой статье сервису грозит штраф на сумму до четырех миллионов рублей.

В свою очередь «Интерфаксу» объяснили в суде, что претензии регулятора к сервису возникли из-за отказа GitHub удалять данные «Умного голосования». Сайт проекта в сентябре был внесен в реестр запрещенной информации и заблокирован в России, так как он использовался Фондом борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена).

До четырех миллионов рублей штрафа за отказ удалять запрещенную в РФ информацию также грозит компании Twitter. Об этом агентству сообщили в судебном участке мирового судьи номер 422 Таганского района Москвы. «В суд поступил новый административный протокол в отношении Twitter, составленный по части 2 статьи 13.41 административного кодекса», — уточнили в суде.

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал Google еще на три миллиона рублей. Компанию признали виновной в неудалении запрещенной в России информации.