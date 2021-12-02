Россиянам назвали способы избежать наследования чужих долгов

Руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анастасия Подковко в разговоре с «Известиями» разъяснила, как наследники могут избавиться от нежелательной ответственности по чужим долгам. По словам эксперта, таких способов только два — отказаться от наследства или попытаться оспорить его.
Наследством в России считаются не только вещи и иное имущество, но и имущественные права и обязанности, в том числе долги. «При этом размер ответственности по долгам умершего для наследников ограничен стоимостью имущества, которое они получили в наследство. Иными словами, больше, чем наследник получил от умершего, по долгам последнего ему отдавать не придется», — рассказала юрист.
Избежать чужих долгов можно путем полного отказа от наследства. Прежде чем принять такое решение, целесообразно предварительно узнать, каким имуществом владел родственник перед смертью и сколько он должен. В некоторых случаях разумно будет все же принять наследство и погасить долги, присвоив оставшуюся часть имущества, считает Подковко.
Если долг возник или его требуют незаконно, можно оспорить наследство в суде. В первом случае следует самому подать иск об оспаривании основания возникновения задолженности (например, оспорить договор), а во втором — дождаться взыскания кредиторов и затем возразить против возникновения долга. В остальных случаях наследникам придется погасить задолженность в пределах стоимости полученного имущества.
Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко в ноябре подготовила поправку к закону «О потребительском кредите (займе)», направленную на защиту россиян от долгов умерших родственников. По словам Костенко, в некоторых случаях после смерти застрахованного заемщика банки предъявляют претензии к его наследникам вместо того, чтобы обратиться напрямую в страховую компанию. Депутат предложила обязать банки в течение 10 дней после наступления страхового случая требовать возмещения кредита у страховщика.