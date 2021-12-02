Из Instagram исчез аккаунт блогера-карлика Хасбика

Популярный дагестанский блогер-карлик Хасбулла Магомедов (Хасбик) рассказал в Instagram о блокировке одного из своих аккаунтов в соцсети. По словам молодого человека, он ограничил доступ к профилю из-за жалоб пользователей. Перед этим Хасбик угрожал в Instagram незнакомой женщине, по информации Mash, его профиль заблокировал Instagram.

Как пишет Mash, профиль Магомедова исчез, потому что его из-за угроз убийством незнакомой женщине заблокировала сама соцсеть. Блогер рассердился на нее за съемку на видео его сестры. Telegram-канал Super.ru также показал скриншот из сторис Хасбика, в которой он рассказывал подписчикам о женщине, снявшей ролик.

«Я эту девушку, пока она не извинится на весь Instagram, живой не оставлю, потому что она сняла видео, где моя сестра, и выложила его на весь Instagram», — писал Магомедов. Уточняется, что перед блокировкой у молодого человека было 1,7 миллиона подписчиков в аккаунте.

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Хасбик высказался об исчезновении своего профиля из Instagram в запасном аккаунте в соцсети. Он опроверг предположения о том, что страницу удалили администраторы. «Меня никто не блокировал. Я на пару дней заблокировал свой аккаунт сам», — сказал Магомедов. По его словам, перед этим он показал в Instagram фото женщины, после чего ее знакомые начали отправлять жалобы на страницу Магомедова. Он приостановил доступ к профилю, чтобы избежать бана от социальной сети.

Магомедов стал широко популярен в соцсетях благодаря необычной внешности. Из-за генетического заболевания он весит 18 килограммов при росте 93 сантиметра. 19-летний Хасбик активно ведет страницы в Instagram, на которых делится моментами из своей жизни.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт оценил вероятность боя Хасбика в UFC. Он не исключил возможности того, что блогер подерется в октагоне.

