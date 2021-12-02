Лукашенко сравнил Белоруссию с Брестской крепостью

Лукашенко в разговоре с Володиным провел параллель между Белоруссией и Брестской крепостью

Белорусский президент Александр Лукашенко провел историческую параллель между положением Белоруссии сегодня и положением Брестской крепости в Великую Отечественную войну. Такое сравнение Лукашенко сделал в разговоре с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Вы не переживайте за Белоруссию. Мы пока здесь держимся. У нас есть хороший пример. Как сейчас в России говорят — держатся они там как Брестская крепость», — заявил Лукашенко.

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По мнению белорусского президента, страна «держится» против агрессии со стороны внешних деструктивных сил, направленных против России и Белоруссии. Лукашенко считает, что в 2020 году у этих сил не получилось «мгновенно задушить» Белоруссию (видимо, Лукашенко имеет ввиду крупные протесты против результатов президентских выборов, которые ему удалось подавить — прим. «Ленты.ру»), и теперь они перешли к стратегии «медленного удушения».

«У нас решительная позиция в этом плане. Мы должны не просто выстоять. Мы должны развиваться как следует, двигаться вперед, показывая им, что мы и без них обойдемся. Для этого у нас есть все», — подчеркнул Лукашенко свою позицию. Он высказал уверенность, что российская Госдума в лице ее председателя разделяет его взгляд на положение дел.

Ранее Лукашенко рассказал, что находится в постоянном контакте с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, президенты вместе определяют будущее двух стран.