Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава республики высказался на встрече с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, он и Путин находятся в постоянном контакте. Глава государства отметил, что они «информируют друг друга о ситуации» и планируют общие действия на будущее.

«Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты — то, что происходит сейчас, — и определим наше будущее на предстоящий год», — добавил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии пределов у интеграции России и Белоруссии. В то же время он подчеркнул, что создание единой валюты является более высоким уровнем интеграционного процесса, к которому две страны еще не подошли.

