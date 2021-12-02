Лукашенко заявил об отсутствии пределов у интеграции России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии пределов у интеграции страны с Россией. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так», — заявил белорусский лидер, добавив, что «никаких пределов нет» и у интеграции стран.

В этой же беседе Лукашенко отметил, что создание единой валюты — это более высокий уровень интеграции, к которому две страны еще не подошли. По его мнению, пока не нужно поднимать данный вопрос, а к созданию валюты «надо прийти step by step».