Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность создания единой валюты с Россией. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, это более высокий уровень интеграции, к которому две страны еще не подошли. «Подойдем — будем решать», — отметил глава государства.

Белорусский лидер также подчеркнул, что пока не нужно поднимать данный вопрос. Он добавил, что к созданию единой валюты «надо прийти step by step».

Ранее Лукашенко заявил, что де-факто и де-юре Крым принадлежит России. Он изъявил желание посетить полуостров. «Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», — сказал белорусский лидер.