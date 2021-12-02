Дочь Трампа заметили на публике в платье за сотни тысяч рублей и обругали в сети

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка появилась на публике в одежде люксового бренда за сотни тысяч рублей и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци заметили 40-летнюю бизнесвумен в Майами на показе последней коллекции одежды дизайнера Вирджила Абло, который скончался 28 ноября. Трамп вышла в свет в розовом платье длины мини люксового бренда Louis Vuitton стоимостью 3,4 тысячи долларов (256 тысяч рублей). Она также надела солнцезащитные очки черного цвета и белые туфли на каблуках.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид знаменитости. «В этом платье Иванка выглядит как стюардесса из 60-х», «Ноги-палки, торчащие из-под дорогого платья», «Платье стюардессы. Это странно», «Она жертва пластической хирургии», «Боже, 3,4 тысячи долларов за платье, которое выглядит очень дешевым. Богатые люди совершено не имеют вкуса», «Мерзость», — высказывались комментаторы под снимками.

Ранее в ноябре снимки Иванки Трамп без макияжа стали предметом обсуждения в сети. Ее запечатлели вместе с мужем Джаредом Кушнером и десятилетней дочерью Арабеллой в картинге Dezerland Park в Майами. Предпринимательница вышла в свет в облегающих джинсах черного цвета, белой футболке, бежевом кардигане и кедах бренда Adidas. На размещенных фотографиях видно, что волосы Трамп собраны в низкий пучок, а на лице отсутствует мейкап.