Снимки дочери Трампа без макияжа стали предметом обсуждения в сети

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка появилась на публике без макияжа и привлекла внимание фотографов. Снимки, которые стали предметом обсуждения в сети, публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 40-летнюю бизнесвумен вместе с мужем Джаредом Кушнером и десятилетней дочерью Арабеллой в картинге Dezerland Park в Майами. Предпринимательница вышла в свет в облегающих джинсах черного цвета, белой футболке, бежевом кардигане и кедах бренда Adidas.

На размещенных фотографиях видно, что волосы Трамп собраны в низкий пучок, а на лице отсутствует мейкап. В руках она держит телефон и защитную маску. На знаменитости также — тонкие браслет на руке и золотая цепочка. Супруга бизнесвумен запечатлели в белом поло, шортах серого цвета, кроссовках в тон наряда и кепке.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид Трамп в комментариях под опубликованными кадрами. «Я не узнала Иванку без макияжа!», «Выглядит прекрасно без мейкапа», «На самом деле она выглядит уставшей», «Отец носит макияж вместо Иванки», «Вроде бы выглядит неплохо, но наряд простоват», — высказывались они.

В сентябре фигуру Иванки Трамп в кроп-топе и лосинах подвергли критике в сети. На размещенных снимках предпринимательница запечатлена около собственного дома в Майами в голубом кропе-топе, который оголял ее живот, и облегающих лосинах. «Иванка немного потолстела», — написал один из юзеров.