Дочь Трампа заметили на публике в дешевом платье

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка появилась на публике в одежде бюджетного бренда. Фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 40-летнюю бизнесвумен вместе с восьмилетним сыном Джозефом (Joseph) во Флориде. Трамп вышла в свет в дешевом платье-рубашке длины мини бежевого цвета с карманами и поясом в тон. Она также надела солнцезащитные очки черного цвета и небольшие золотые серьги с бриллиантами.

Отмечается, что стоимость наряда немецкого производителя одежды Lichi составляет 90 долларов (6520 рублей). Платье также представлено в ассортименте марки в мятном и черном цветах.

В сентябре фигуру Иванки Трамп в кроп-топе и лосинах подвергли критике в сети. На размещенных снимках предпринимательница запечатлена около собственного дома в Майами в голубом кропе-топе, который оголял ее живот, и облегающих лосинах. «Иванка немного потолстела», — высказался один из юзеров.