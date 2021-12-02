Российская школьница создала 200 инвалидных колясок для животных

В Уссурийске 17-летняя школьница создала более 200 инвалидных колясок для животных, получивших различные травмы. Об этом сообщает ГТРК «Владивосток».

Россиянка Кристина Станкова изготавливает конструкции из полипропиленовых труб для кошек и собак на протяжении уже нескольких лет. Девушке также помогает ее младшая сестра. По словам школьницы, идея самостоятельно создавать инвалидные коляски для животных пришла к ней после посещения одного из приютов.

«Обнаружила там собаку-инвалида на коляске. Коляска была покупная. Меня очень заинтересовала и тронула эта тема. Пришла домой и решила в этом всем разобраться», — рассказала россиянка.

С тех пор она изготовила уже несколько сотен колясок для животных, причем не только из России, но и из Израиля, США, Болгарии и Украины. Все материалы для конструкций школьница покупает на деньги, которые зарабатывает на каникулах. Некоторое время назад ей также начали помогать подписчики и бизнесмены. При этом для владельцев питомцев, нуждающихся в помощи, подобные конструкции совершенно бесплатны.

