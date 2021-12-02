Кремль объяснил размещение «Бастиона» на Курилах

Песков о «Бастионе» на Курилах: РФ вольна размещать на своей территории военные объекты

Россия вольна размещать на своей территории военные объекты, которые считает целесообразными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, объясняя появление на Курилах расчетов берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион», передает ТАСС.

«Россия вольна размещать на своей территории те объекты, которые считает (нужным), и в тех районах нашей страны, в которых считает целесообразным. Это наше суверенное право, это право любого государства, вряд ли оно может кем-то оспариваться», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков также добавил, что Россия дорожит отношениями с Японией, однако в них есть проблема. «И мы сохраняем политическую волю на продолжение всестороннего диалога с нашими японскими партнерами с тем, чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы», — заключил он.

Как сообщалось ранее, расчеты БРК Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые были развернуты и заступили на дежурство на курильском острове Матуа. На территории острова развернут автономный военный городок — в нем завершены работы по благоустройству помещений для круглогодичного несения службы и проживания личного состава.

Отмечается, что техника, личный состав и материальные средства были доставлены в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.