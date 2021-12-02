В деле о случайно сбитом на учении истребителе появятся новые фигуранты

Дело 34-летнего летчика Василия Савельева, который во время учений случайно обстрелял истребитель реальными снарядами вместо того, чтобы имитировать атаку, объединят с делом техников, которые не обесточили пушку судна Савельева. Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, за сутки до начала суда армейские следователи возбудили уголовное дело против специалистов Эрбеткина и Соломинцева, которые готовили истребитель к вылету. Прокурор настаивал на том, что они так же причастны к инциденту, так как допустили нарушения требований предполетной подготовки.

В частности, техники должны были снять с истребителя бомбы и обесточить пушку. Ничего из этого сделано не было. Более того, информация о том, что самолет остается в боевой готовности, не отразилась и в журнале подготовки истребителя к учениям.

Суд вернул дело Савельева в прокуратуру, где его объединят с новыми уголовными делами.

Инцидент произошел 22 сентября 2020 года в Бологовском районе Тверской области. Звено истребителей из двух Су-35С, которым командовал 34-летний майор Савельев, и Су-30М2 отрабатывало воздушные бои.

Савельев как пилот-преследователь нажал на клавишу, которая должна была активировать фотоимитацию стрельбы. Но вместо этого по Су-30 была выпущена короткая очередь из автоматической пушки. Машина потеряла управление и разбилась в лесу. Оба летчика успели катапультироваться и не пострадали.

Савельева захотели посадить на семь лет по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»). При этом обычно инциденты, связанные со стрельбой, квалифицируют по более легким статьям, предусматривающим наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.