Одобрена продажа японской Iida Group крупнейшей дальневосточной лесной компании

Правительство России одобрило покупку японской Iida Group Holdings 75 процентов дальневосточного холдинга RFP Group. Об этом сообщает РБК.

Инвестор, являющийся лидером деревянного домостроения на рынке Японии, должен выполнить три условия. Ими стали требования российских властей вложить 150 миллионов долларов до конца 2026 года в развитие лесопереработки на Дальнем Востоке; удвоить переработку леса с нынешних 752 тысяч кубических метров до 1,7 миллиона кубометров в 2026 году и нарастить производство продукции глубокой переработки, а также сохранить рабочие места.

RFP Group — один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. В аренде у компании участки с разрешенной вырубкой 3,7 миллиона кубометров в год. Iida Group Holdings занимает более 50 процентов рынка Японии, строит в год около 50 тысяч деревянных домов и хочет расширяться.

Продажи российского леса за рубеж в первой половине 2021 года выросли на 20,3 процента. Так рынок отреагировал на запрет Путина вывозить необработанную древесину с 2022 года.